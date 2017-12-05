Турецкие ВВС уничтожили более 30 объектов РПК на севере Ирака

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Турецкие ВВС в ходе воздушной операции на севере Ирака уничтожили 36 объектов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление ВС страны, опубликованное в понедельник.

Согласно заявлению, операция проводилась в районе Асос на севере Ирака. Были уничтожены укрытия РПК и туннели, используемые членами организации.

Отмечается, что после успешного проведения операции участвовавшие в ней истребители и беспилотники благополучно вернулись на свои базы.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.