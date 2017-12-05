В конгрессе рассказали, к чему приведут планы усилить вооруженные силы США

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа усилить вооруженные силы страны приведут к увеличению расходов на оборону в следующем десятилетии до уровня выше рекордного, зафиксированного в 1980-х годах, сообщается в докладе Управления конгресса США по бюджету (CBO).

"На период после 2018 года CBO определяет, что цели администрации по вооруженным силам приведут к стабильному увеличению расходов, так, что к 2027 году базовый бюджет (в долларах 2018 года) достигнет 688 миллиардов долларов, более чем на 20% больше, чем максимальные расходы в 1980-х годах", — сообщается в докладе.

Согласно документу, существует несколько факторов, способствующих росту расходов. Среди них — призывы увеличить численность вооруженных сил страны до 1,2 миллиона к 2027 году, планы по увеличению количества военных кораблей от 279 до 355, числа подразделений истребителей ВВС с 55 до 60, а также вероятное увеличение численности морских пехотинцев.

Ранее в январе в изложении программы администрации Трампа на сайте Белого дома сообщалось, что президент Дональд Трамп прекратит сокращение численности ВС США, и планируется "восстановить американские вооруженные силы".