ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, в написании статьи в свое оправдание совместно с "российским коллегой, связанным с разведкой РФ", при этом не назвав имени россиянина, говорится в документах суда. На этом основании Мюллер требует ужесточения условий освобождения Манафорта до суда, включая постоянное отслеживание его перемещений с помощью неснимаемого GPS-устройства.

Манафорт, обвиненный в мошенничестве при лоббистской работе с Украиной, был ранее помещен под домашний арест, сейчас адвокаты Манафорта ведут переговоры о смягчении условий его освобождения до суда.

"Не далее как 30 ноября 2017 года Манафорт и его коллега анонимно писали редакционную статью на английском языке относительно его (Манафорта — ред.) политической работы на Украину. Манафорт работал над черновиком со своим давним российским коллегой, который сейчас живет в России и, как считается, имеет связи с российскими разведывательными службами", — говорится в ходатайстве обвинения, которое подписал лично Мюллер. Имя россиянина не названо.

Обвинение заявляет, что связалось на этот счет с защитой Манафорта и добилось, чтобы статья не публиковалась.

Обвинение считает, что написание статьи нарушает условия, на которых Манафорт требует дальнейших послаблений условий досудебного освобождения, включая свободу в перемещении. В частности, обвиняемый и его адвокаты обязались ранее не делать заявлений с целью вмешаться в ход процесса. Однако, как считает обвинение, подобная публикация явно преследовала целью повлиять на общественное мнение, иначе ее не было бы смысла публиковать. Подобное нарушение, по мнению обвинения, должно помешать суду принять предложенные условия содержания Манафорта до суда. В связи с этим условия предлагается ужесточить. Например, обвинение предлагает конфисковать многомиллионный залог при любом дальнейшем нарушении условий, обязать Манафорта отмечаться в судебных органах и информировать о любых планах поездок, а также потребовать у Манафорта дополнительные финансовые документы в обеспечение залога.

"Таким образом, хотя правительство не требует содержания обвиняемого под стражей, оно выступает против нынешнего ходатайства Манафорта изменить условия его освобождения (до суда — ред.) Если суд не согласен, то правительство просит предоставить полностью обеспеченный залог, предоставление в качестве залога активов, на которых не наложен судебный запрет, постоянный мониторинг с помощью GPS", — говорится в ходатайстве.

Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.