Оппозиция не признала итоги выборов в Гондурасе

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпа. Архивное фото

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпа. Архивное фото

МЕХИКО, 5 дек – РИА Новости. Оппозиционный альянс не признает итоги выборов президента, прошедших в Гондурасе.

По последним данным высшего избирательного суда (ВИС), действующий президент Хуан Орландо Эрнандес после подсчета 99,96% бюллетеней набрал 42,98% голосов, его соперник Сальвадор Насралла от оппозиционного альянса — 41,39%.

"Я – тот кандидат, которого выбрал весь народ", — заявил Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпе, транслировавшейся в интернете. В свою очередь генеральный координатор альянса Мануэль Селайя заявил, что оппозиция не признает итоги выборов. "Мы не признаем данные высшего избирательного суда и будем защищать нашу победу на улицах", — сказал Селайя.

В ходе пресс-конференции Насралла и Селайя также представили данные, согласно которым именно Насралла, а не Эрнандес победил на выборах. Насралла потребовал пересчета голосов. Также он обратился с призывом к Организации американских государств созвать постоянный совет для обсуждения ситуации с выборами в Гондурасе.

Ранее задержка с публикацией итогов выборов вызвала широкие протесты по всей стране, их жертвами стали уже семь человек. На выходных власти приостановили действие конституционных гарантий прав граждан и ввели комендантский час.