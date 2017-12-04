США и Россия должны отказаться от термина "перезагрузка", заявил Хантсман

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что термин "перезагрузка" необходимо удалить из словаря двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

"Я бы сказал, что термин "перезагрузка" необходимо удалить из нашего словаря. Потому что каждый раз, когда мы говорим "перезагрузка", люди сразу с лучшими намерениями как-то идут. А потом с обеих сторон сталкиваются с Realpolitik (реальной политикой — ред.)", — заявил Хантсман в интервью радиостанции "Коммерсант FM"

Он отметил, что каждая администрация — демократическая или республиканская — говорит о перезагрузке. "Это само по себе важно, потому что они понимают, насколько важны российско-американские отношения, как это важно для глобальной стабильности мира. Мы можем не называть это перезагрузкой, но по нашим двусторонним отношениям мы должны стать более ответственными", — добавил посол.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва подтверждает настрой на выстраивание добрых, взаимовыгодных и равных отношений с США и рассчитывает на взаимность Вашингтона, при этом российская сторона отмечает, что термин "перезагрузка" себя скомпрометировал.