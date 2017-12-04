Президент Йемена призвал население оказывать сопротивление хуситам

КАИР, 4 дек — РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал население провинций, подконтрольных шиитским повстанцам-хуситам из движения "Ансар Алла", оказывать им сопротивление и пообещал поддержку со стороны вооруженных сил.

"Призываю наш йеменский народ во всех провинциях, находящихся под гнетом террористических преступных группировок, поднять восстание, оказать им сопротивление. Наша героическая армия, находящаяся возле Саны, окажет поддержку", — сказал йеменский лидер в телевизионном обращении, которое транслировал телеканал Sky News Arabia.

При этом он выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего йеменского президента Али Абдаллы Салеха и всех, кто погиб в ходе боев с хуситами в йеменской столице.

Мансур Хади также призвал всех йеменцев сплотиться вокруг законной конституционной власти, которую представляет его правительство.

Ранее в понедельник повстанцы-хуситы объявили об убийстве Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера Йемена. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы, и убили его в перестрелке.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзникам.