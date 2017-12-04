Facebook открыл новый офис в Лондоне

ЛОНДОН, 4 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Американская компания Facebook, открывшая в понедельник новый офис недалеко от главной торговой улицы Лондона Oxford Street, намерена в 2018 году увеличить штат в Великобритании на 50% и предоставить в новом здании пространство начинающим технологическим компаниям, говорится в сообщении техгиганта.
Компания также намерена запустить специальные программы для поддержки технологических стартапов, рассчитанные на три месяца. Ожидается, что в следующем году около 20 новых проектов смогут получить экспертную поддержку специалистов Facebook, разрабатывая свои идеи в новом семиэтажном офисе компании.
По словам вице-президента Facebook по региону EMEA Николы Мендельсон, компания "более чем когда-либо уверена в Британии", несмотря на продолжающийся процесс Brexit.
Ранее о своем намерении открыть новые штабквартиры в столице Великобритании, а также об увеличении штата сотрудников заявляли такие компании из США, как Google и Apple.