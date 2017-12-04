Трамп поддержал выдвижение в сенат США Мура, обвиненного в домогательствах

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сталкивавшийся ранее с обвинениями в приставаниях президент США Дональд Трамп официально поддержал выдвижение в сенат Роя Мура, обвиненного в домогательствах, заявил журналистам первый заместитель пресс-секретаря президента Радж Шах.
"У президента был позитивный телефонный разговор с (бывшим) судьей Роем Муром, они обсудили положение в предвыборной гонке в Алабаме, и президент поддержал кампанию судьи Мура", — заявил Шах.
Национальный комитет Республиканской партии заявил, что разрывает договоренности со штабом Мура о спонсировании его предвыборной кампании. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что рассматривает "все варианты" борьбы с Муром. Но у республиканцев нет полномочий убрать имя Мура из бюллетеней. При этом отделение Республиканской партии в Алабаме пошло против общенационального комитета партии и заявило, что по-прежнему поддерживает Мура.