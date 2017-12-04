Трамп поддержал выдвижение в сенат США Мура, обвиненного в домогательствах

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сталкивавшийся ранее с обвинениями в приставаниях президент США Дональд Трамп официально поддержал выдвижение в сенат Роя Мура, обвиненного в домогательствах, заявил журналистам первый заместитель пресс-секретаря президента Радж Шах.

Мур победил на праймериз Республиканской партии в Алабаме, но после этого был обвинен в приставаниях к девушкам — все упоминавшиеся эпизоды произошли около 40 лет назад.

"У президента был позитивный телефонный разговор с (бывшим) судьей Роем Муром, они обсудили положение в предвыборной гонке в Алабаме, и президент поддержал кампанию судьи Мура", — заявил Шах.

Национальный комитет Республиканской партии заявил, что разрывает договоренности со штабом Мура о спонсировании его предвыборной кампании. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что рассматривает "все варианты" борьбы с Муром. Но у республиканцев нет полномочий убрать имя Мура из бюллетеней. При этом отделение Республиканской партии в Алабаме пошло против общенационального комитета партии и заявило, что по-прежнему поддерживает Мура.

В ходе предвыборной кампании 2016 года в США было опубликовано видео 11-летней давности с участием Трампа. На записи миллиардер, который тогда не собирался баллотироваться в президенты, в вульгарных выражениях хвастался приставанием к женщинам и утверждал, что ему все позволено, поскольку он "звезда". Позднее Трамп принес публичные извинения и пояснил, что сказанное было "мужским трепом в раздевалке". После публикации видео несколько видных республиканцев призвали Трампа снять свою кандидатуру с выборов президента. На волне скандала с записью 2005 года более 10 женщин заявили о приставаниях Трампа.