В Брюсселе прозвучала критика положения русских в Эстонии

ТАЛЛИН, 4 дек – РИА Новости. На состоявшейся в Брюсселе встрече правозащитников и представителей Европарламента участники рассмотрели дискриминационную политику эстонского государства по отношению к русскоязычному населению республики, сообщает Sputnik Эстония.

Заседание Федералистского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) и Комиссии регионов ЕС (Европарламент) проходило в столице Бельгии с 30 по 1 декабря. С обзором ситуации выступил член правления НКО "Русская школа Эстонии" Дмитрий Сухорослов.

Особое внимание он обратил на проблему массового безгражданства. По словам Сухорослова, эстонские власти с момента восстановления независимости в 1991 году проводили "сознательную политику отстранения русских от управления страной".

"О каком учете мнения русского национального меньшинства может идти речь, если для эстонских политиков мы в значительной части не являемся избирателями?" — задался он вопросом.

Сухорослов подчеркнул, что эстонский истеблишмент не хочет решать проблему серых паспортов, потому что не желает терять власть. Ведь если нынешние "серопаспортники" получат право голоса, то многим из политической "верхушки" страны придется уйти, "а оставшимся учитывать мнение русского населения".

"Этого они, конечно, не хотят. Это объясняет, почему до сих пор эстонские власти не идут на диалог и не учитывают мнение русского национального меньшинства", — сказал представитель "Русской школы Эстонии".

Проблема массового безгражданства в Эстонии уходит корнями в 1992 год, когда был принят Закон о гражданстве. Согласно ему, право на эстонский паспорт получили лишь те, кто жил в республике до 1940 года и их потомки. Всем остальным жителям бывшей Эстонской ССР для получения гражданства требовалось пройти экзамен на знание эстонского языка и законодательства.

Сейчас около 15% жителей Эстонии либо не имеют гражданства вообще, либо являются гражданами других государств, в первую очередь соседней Российской Федерации. ООН, Совет Европы и другие международные организации неоднократно указывали Эстонии на ненормальность такого положения.

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