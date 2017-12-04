Два авиаудара зафиксированы в понедельник вечером в Сане

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Два авиаудара в понедельник вечером были зафиксированы в Сане недалеко от офиса Международного комитета Красного Креста, заявила РИА Новости официальный представитель МККК в Женеве Йоланда Жакеме.

"Наши коллеги сообщают, что слышали пролетающие самолеты. Они подтверждают, что сегодня вечером было два авиаудара",- сказала она.

Жакеме добавила, что ситуация накануне ночью была "гораздо хуже". По данным МККК, в ночь на 4 декабря из-за усилившихся боев в столице Йемена погибло 125 человек, 238 получили ранения.