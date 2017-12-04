Замгенсека ООН Фелтман в ходе визита в КНДР встретится с главой МИД страны

ООН, 4 дек — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман в ходе визита в КНДР встретится с главой МИД страны, сообщил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Подтверждена встреча Фелтмана с министром иностранных дел Ли Ен Хо", — сказал Дюжаррик.

Он уклонился от ответа на вопрос о том, запланирована ли встреча замгенсека с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Дюжаррик ранее сообщил, что визит Фелтмана в Северную Корею пройдет с 5 по 8 декабря.