Палестина ждет помощи России в палестино-израильском урегулировании

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Палестина приветствует позицию России в палестино-израильском конфликте и ожидает, что Москва выдвинет инициативу для его урегулирования, сообщил в понедельник РИА Новости посол ПНА в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Посол отметил, что дипломатической инициативе может способствовать "разрядка" ситуации в Сирии, которая произошла при активном участии РФ.

"Мы ценим позицию России, и с моей точки зрения для нее настало время предложить всеобъемлющую инициативу для разрешения палестино-израильского конфликта на фоне постепенно улучшающейся ситуации в Сирии", — сказал он. По словам дипломата, потенциальная инициатива Москвы могла бы включать предложения относительно кризиса, касающегося статуса Иерусалима.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не принял решения о том, признавать ли Иерусалим столицей Израиля.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.