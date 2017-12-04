Бондарев: Россия сможет сдержать экспансию США после соглашения с Египтом

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. После заключения соглашения с Египтом об использовании воздушного пространства Россия сможет контролировать ситуацию в макрорегионе с дополнительной позиции, опосредованно влиять на нефтяные цены, а также сдерживать попытки экспансии США в Африке, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в минувший четверг поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Каиром и по достижении договоренности подписать соглашение об использовании воздушного пространства.

"Польза этого соглашения взаимная. Ведь Россия получает огромные стратегические дивиденды от его заключения. Укрепляемся на Ближнем Востоке. Обретаем возможности контролировать и стабилизировать ситуацию в макрорегионе с дополнительной позиции, сдерживать попытки Штатов по выстраиванию однополярного мира, по экспансии на Африканский континент (которую они ведут уже долгое время!), опосредованно влиять на нефтяные цены и, главное, бороться с терроризмом", — цитирует Бондарева его пресс-служба.

Кроме того, сенатор ожидает роста военно-технического сотрудничества России и Египта после заключения соглашения.

"Возможно, это (соглашение) в перспективе послужит увеличению нашего товарооборота военной продукции. Мы экспортируем такие товары только надежным партнерам, в которых мы уверены, всегда тщательно следим за субъектами рынка, чтобы предотвратить попадание нашего оружия и военной техники в руки преступников, террористов. Фактор безопасности для нас важнее прибыли от продажи. А если мы сами будем содействовать обеспечению безопасности в Египте, то сможем ситуацию с этим держать под контролем", — сказал он.

Бондарев полагает, что соглашение может быть подписано в течение декабря.

"Логично начинать реализацию таких проектов с начала календарного года. По сути, договоренности по ключевым параметрам уже достигнуты, текст одобренного нашим правительством документа готов. Теперь дело за юридической процедурой", — пояснил он.

По словам Бондарева, недавний крупнейший теракт в мечети на Синайском полуострове, в Бир аль-Абеде, еще больше укрепил намерение Египта "искать заступничества у России, которая так успешно разбила радикальных исламистов в Сирии". Поэтому, предоставляя российским ВКС возможность использовать свои военные аэродромы и воздушное пространство, Египет надеется на защиту от нарастания террористической угрозы, сказал сенатор.