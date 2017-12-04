Лидер йеменских хуситов назвал "историческим" день убийства Салеха

Портреты президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане

Портреты президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер шиитских повстанцев-хуситов назвал день убийства экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "исключительным и историческим".

Шиитские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки.

"В этот исключительный и исторический день поздравляю всех сыновей нашего дорогого народа… Заговор полностью сокрушен", — заявил в эфире контролируемого хуситами канала Al-Masirah лидер движения Абд аль-Малик аль-Хуси.

"Бои шли против определенных отрядов и их лидера, а не против партии "Всеобщий народный конгресс", — заявил аль-Хуси.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.

Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзникам.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" в 2012 году он принял сторону хуситов в восстании против нового правительства, начавшемся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвовали единым фронтом в войне против правительственных сил и поддержавшей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.