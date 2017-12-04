Суд в Киеве объявил перерыв до 6 декабря в заседании по делу Януковича

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 6 декабря в рассмотрении уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, предоставив новому госадвокату время для ознакомления с материалами дела.

Ранее Янукович отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. Позднее Януковичу был назначен новый госадвокат Максим Герасько. В среду суд в Киеве принял решение сменить Герасько из-за его низкой квалификации. В ночь на четверг Януковичу назначили нового госадвоката — Ляшенко.

"До 6 декабря 14.00 (15.00 мск) объявляется перерыв в судебном заседании", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

На следующем судебном заседании суд продолжит изучать доказательства, собранные следствием.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.