Российское судно "Янтарь" во вторник прибудет на поиски "Сан-Хуана"

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 дек — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России во вторник прибудет в Аргентину для поисков пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", подтвердил в понедельник официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
Обитаемые автономные глубоководные аппараты, размещенные на "Янтаре", являются его основным специальным снаряжением. На судне могут использоваться аппараты двух типов: проекта 16810 "Русь" и проекта 16811 "Консул". "Янтарь" может одновременно нести и обеспечивать использование двух аппаратов данного типа.
Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.