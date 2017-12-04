Российское судно "Янтарь" во вторник прибудет на поиски "Сан-Хуана"

Служащие ВМС Аргентины во время поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан над Атлантическим океаном у побережья Аргентины. 21 ноября 2017

Служащие ВМС Аргентины во время поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан над Атлантическим океаном у побережья Аргентины. 21 ноября 2017

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 дек — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России во вторник прибудет в Аргентину для поисков пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", подтвердил в понедельник официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Остаются шесть судов (участвующих в поисках подлодки — ред.), пять от ВМС Аргентины и чилийское судно Cabo de Hornos, завтра прибудет российское судно "Янтарь", а в субботу (исследовательское судно — ред.) "Атлантис" из США", — заявил Бальби в ходе пресс-конференции.

Обитаемые автономные глубоководные аппараты, размещенные на "Янтаре", являются его основным специальным снаряжением. На судне могут использоваться аппараты двух типов: проекта 16810 "Русь" и проекта 16811 "Консул". "Янтарь" может одновременно нести и обеспечивать использование двух аппаратов данного типа.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.