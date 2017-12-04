Эксперты назвали основные препятствия для проведения реформ на Украине

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Украинские эксперты считают, что в стране из необходимого пакета реформ выполнено не более трети, больше всего изменения тормозят олигархи, бюрократия и правоохранительные органы. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты соцопроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны объявило о масштабном плане реформ. В начале декабря глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что Украине за последние четыре года удалось достичь больших успехов в вопросе макрофинансовой стабилизации. В частности, в стране сократился бюджетный дефицит, стабилизировалась национальная валюта. Он отметил успехи Киева в вопросе пенсионной реформы, а также в области здравоохранения и образования.

"Большинство опрошенных считают, что из всего необходимого процесса реформ осуществлено не более трети. Однако, большинство экспертов остаются оптимистами, веря в будущий успех. Они отмечают, что воплощать, в первую очередь, нужно те реформы, которые неуспешны — правоохранительных органов, антикоррупционную, государственного управления", — говорится в исследовании.

Опрошенные фондом эксперты оценили процесс реализации реформ на Украине ниже среднего — в 2,66 балла по пятибалльной шкале.

Основными успехами считают внедрение децентрализации власти, старт медицинской реформы, начало работы новых антикоррупционных органов, а также сдвиги в реформе образования и начало судебной реформы. "Скорее положительно эксперты оценивают роль правительства. Президента и парламентскую коалицию большинство считают более тормозом, чем двигателями. Наиболее мощными тормозами реформ эксперты считают олигархов, бюрократию и правоохранительные органы", — свидетельствуют данные опроса.

Основные провалы в осуществлении реформ эксперты связывают с преобразованием правоохранительных органов, в частности суда, органов внутренних дел, прокуратуры, а также с осуществлением антикоррупционных реформ. По оценкам экспертов, "двигателей" реформ на Украине значительно меньше, чем "тормозов". Локомотивами преобразований почти единодушно считают гражданское общество и страны Запада.

Опрос украинских экспертов был проведен с 24 по 28 ноября 2017 года. Целью опроса было определение оценки прогресса, темпов и пробелов реформ во мнениях экспертов. Всего опрошено 60 человек.

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