Эксперты назвали основные препятствия для проведения реформ на Украине

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Украинские эксперты считают, что в стране из необходимого пакета реформ выполнено не более трети, больше всего изменения тормозят олигархи, бюрократия и правоохранительные органы. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты соцопроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
"Большинство опрошенных считают, что из всего необходимого процесса реформ осуществлено не более трети. Однако, большинство экспертов остаются оптимистами, веря в будущий успех. Они отмечают, что воплощать, в первую очередь, нужно те реформы, которые неуспешны — правоохранительных органов, антикоррупционную, государственного управления", — говорится в исследовании.
Опрошенные фондом эксперты оценили процесс реализации реформ на Украине ниже среднего — в 2,66 балла по пятибалльной шкале.
Основными успехами считают внедрение децентрализации власти, старт медицинской реформы, начало работы новых антикоррупционных органов, а также сдвиги в реформе образования и начало судебной реформы. "Скорее положительно эксперты оценивают роль правительства. Президента и парламентскую коалицию большинство считают более тормозом, чем двигателями. Наиболее мощными тормозами реформ эксперты считают олигархов, бюрократию и правоохранительные органы", — свидетельствуют данные опроса.
Опрос украинских экспертов был проведен с 24 по 28 ноября 2017 года. Целью опроса было определение оценки прогресса, темпов и пробелов реформ во мнениях экспертов. Всего опрошено 60 человек.
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