Формат "Рябков-Шеннон" продолжит работу, заявил источник в МИД России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Формат переговоров между заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном продолжит работу, но место и сроки проведения очередной встречи пока еще согласовываются, заявил в понедельник РИА Новости источник в МИД РФ.

"Канал продолжит работу. Место, сроки и повестка дня (очередной встречи) подлежат дальнейшему согласованию", — сказал собеседник агентства.

В ходе предыдущих раундов встреч заместители глав внешнеполитических ведомств РФ и США обсуждали вопросы нормализации российско-американских отношений, в том числе проблему российской дипсобственности, а также вопросы стратегической стабильности.