NewsOne заявил, что его журналистов не пустили на Нацсовета Украины по ТВ

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne заявляет, что его съемочную группу не пустили на заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, говорится на сайте телеканала.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко назвал недопустимым блокирование телеканалов. Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян предложил руководителям телеканала NewsOne и радикалам поехать с ним в Нацсовет по вопросам ТВ для решения ситуации.

"На данный момент мы пребываем возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, и буквально несколько минут назад на заседание зашел наш исполнительный продюсер Василий Голованов и наш (телеканала NewsOne) генеральный директор. Отмечу, что мы ожидаем результатов, — нас, журналистов, туда не пустили. Представители Национального совета заявили, что заседание будет проходить без камер. Лишь после (заседания) мы сможем получить комментарии от наших коллег", — говорится в сообщении.

Как отмечается, журналистам отказали в пропуске на заседания, аргументируя это тем, что оно пройдет без камер и телевидения.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистов. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.