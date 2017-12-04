Миссия ОБСЕ заявила об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявляет об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе за последние две недели, заявил в понедельник первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"На протяжении последних двух недель СММ ОБСЕ отметила очередное ухудшение ситуации с безопасностью на востоке Украине…. Предварительные данные, которые мы получаем от наших наблюдателей, свидетельствуют об интенсивных боевых действиях в значительном количестве мест Донецкой области", — сказал Хуг на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По его словам, только на протяжении суток с минувшей субботы по воскресенье, СММ ОБСЕ зафиксировала 2,5 тысячи случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

Хуг считает, что если высокий уровень насилия, который наблюдала миссия на протяжении минувших выходных не свидетельствует о начале " чего-то более худшего", то сторонам необходимо принять меры по отведению вооружения и сил от линии соприкосновения.

"Сторонам нужно понять, что конфликт не удастся урегулировать на местах, его можно решить только за столом переговоров, только путем диалога", — добавил он.