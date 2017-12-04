Россия нацелена на сотрудничество с США, заявила Захарова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва нацелена на сотрудничество с Вашингтоном, но есть политические силы на Западе, которым выгодно вернуть РФ и США в эпоху "холодной войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глобально наше отношение к Соединенным Штатам — это нацеленность на сотрудничество", — заявила она в четверг в Госдуме.

При этом Захарова подчеркнула, что позиция Москвы в ориентированности на сотрудничество с Вашингтоном происходит "не от некой слабости или неумения вести агрессивную политику", а "от понимания того, что… есть часть политического истеблишмента, который сделает все для того, чтобы, исходя из своих интересов, вести подобную политику".

"Ориентироваться надо на долгосрочные интересы. Но нужно также понимать, что есть очень многие политические силы на Западе, и в Штатах, и не только в Штатах, которым, к сожалению, очень выгоден момент сталкивания и наших СМИ — американских и российских, и представителей гражданского общества, и политических сил, стравливание и попытка вернуть нас в эту эпоху "холодной войны", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.