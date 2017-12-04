МИД не располагает официальными данными об убийстве Салеха, заявил Богданов

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. МИД РФ пока не располагает официальными данными о том, что в Йемене убит бывший президент Али Абдалла Салех, сообщил в понедельник РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Официальных данных пока не было, мы ждем подтверждения", — сказал он.

Подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане ранее заявило, что экс-президент Йемена Али Абдалла Салех был убит. Вместе с этим в соцсетях и некоторых СМИ появились фото якобы убитого Салеха.

Чиновник возглавляемой Салехом партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) подтвердил гибель бывшего главы государства. Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на военные источники сообщил, что Салеха убили мятежники-хуситы в населенном пункте Сунхан вблизи Саны.