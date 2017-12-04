Американский генерал рассказал, что армия США учится у Украины

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американские военные многому научились у украинских солдат, заявил в интервью изданию "Европейская правда" командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, все союзники США приняли опыт конфликта в Донбассе во внимание и инкорпорировали в собственные учебные системы.

"Тот опыт, который мы получили благодаря украинской армии, без преувеличения, "разбудил" нас", — сказал Ходжес.

Отвечая на вопрос о возможном членстве страны в НАТО, генерал напомнил, что украинские военные участвовали в операциях в Ираке и Афганистане. "Поэтому уважение к мужчинам и женщинам из украинских вооруженных сил действительно есть", — отметил он.

Ходжес заявил, что Соединенные Штаты "сохраняют преданность Украине". В доказательство этого он рассказал, что в настоящее время на территории страны находятся 250 американских солдат. "Мы с Украиной — партнеры", — заключил он.