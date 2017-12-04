В Иране растет число жертв ноябрьского землетрясения

Поврежденное здание после землетрясения в городе Дарбандихан, Ирак. 13 ноября 2017

Поврежденное здание после землетрясения в городе Дарбандихан, Ирак. 13 ноября 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего три недели назад на западе Ирана, возросло до 569 человек, говорится в сообщении иранской организации судебной медицины.

Ранее сообщалось о 521 жертве.

"После опознания еще 48 тел жертв землетрясения в Керманшахе их общее число возросло до 569", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.