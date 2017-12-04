Замглавы миссии ОБСЕ заявил, что готов встретиться с и.о. главы ЛНР

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в понедельник заявил, что готов встретится с и.о. главы самопровозглашенной ЛНР Леонидом Пасечником, если он выразит такое желание.

В конце ноября спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник.

"Мы всегда готовы вступить в диалог с любым, кто желает найти пути мирного решения этого конфликта. И если новое руководство в Луганской области выразит желание встречаться с нами, мы готовы", — сказал Хуг на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он встретиться с новым руководителем ЛНР.