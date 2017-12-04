Париж и Берлин сделали заявление по иранскому атому

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж и Берлин считают, что Иран должен отступиться от баллистических испытаний, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи со своим коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем в Париже.

"Иранская ядерная программа не должна обернуться достижением военных целей… Мы придерживаемся одинаковых взглядов на то, что Иран должен отступиться от своих баллистических испытаний и своих притязаний на гегемонию в регионе", — сказал Ле Дриан.

В ходе встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ключевые вопросы международной повестки дня, в том числе — ситуацию в Сахеле, в Йемене, на Украине и другие темы.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.