ВВС НАТО один раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 4 дек — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за неделю один раз поднимались в международное пространство над Балтикой для сопровождения самолетов РФ, заявило в понедельник Минобороны Литвы.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй.

"С 27 ноября по 3 декабря истребители ВВС НАТО, которые выполняют миссию воздушной полиции в странах Балтии, один раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения самолетов РФ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

По данным министерства, 29 ноября ВВС НАТО опознали и сопроводили самолет Ил-76, который совершал полет с включенными радиолокационными автоответчиками, согласно предоставленному заранее плану полета, с поддержкой связи с региональным центром управления полетами.

"Истребители ВВС НАТО сопроводили также два сопровождающих Ил-76 самолета Су-27, которые летели без предоставленного плана полета, с отключенными радиолокационными автоответчиками, связь с региональным центром управления полетами экипажами не поддерживалась. Самолеты летели из основной части РФ в Калининградскую область", — отмечает оборонное ведомство.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.