Трамп назвал позором ситуацию с Флинном и напомнил о "вранье" Клинтон

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "несправедливой" ситуацию с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном по сравнению с Хиллари Клинтон, которая "много раз врала ФБР".

"Я очень сожалею по поводу генерала Флинна…. Хиллари Клинтон врала много раз ФБР, и ничего с ней не случилось. Флинн соврал и они разрушили его жизнь. Я думаю, это позор. Это очень несправедливо", — заявил Трамп.

Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему может грозить до 6 месяцев тюремного заключения.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.