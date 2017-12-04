СБУ допросит мэра Львова по делу о карте с обозначением ДНР и ЛНР

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала мэра Львова Андрея Садового на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу из-за презентации в городе карты страны с обозначением на ней самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее СБУ возбудила уголовное дело в связи с презентацией на львовском форуме по безопасности карты Украины с обозначением на ней ДНР и ЛНР. Уголовное дело заведено по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в связи с возможным распространением материалов "с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы".

"Я сегодня должен в 15.00 (16.00 мск) идти в СБУ, так как меня вызывают меня в качестве свидетеля по этому форуму. СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами, будет общаться", — цитирует пресс-служба городского совета Львова слова Садового во время общения в понедельник с активистами, которые пришли в мэрию с акцией протеста из-за ситуацией с картой.

По словам Садового, карта, вызвавшая вопросы у СБУ, демонстрировалась на первой панели форума во Львове в качестве иллюстрации непризнанных республик на территории постсоветского пространства. Он добавил, что считает ДНР и ЛНР террористическим организациями.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республик территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.