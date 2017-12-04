Глава МИД ФРГ рассказал, что видит французского коллегу чаще, чем жену

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, выступая в понедельник во внешнеполитическом ведомстве во Франции, заявил, что видит своего французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана чаще, чем супругу.

"Жан-Ива я вижу на этой неделе чаще, чем собственную жену", — сказал Габриэль, выступая на пресс-конференции.

В свою очередь, Ле Дриан рассказал о том, где и когда пройдут следующие встречи глав внешнеполитических ведомств.

"Мы не так давно виделись в Мьянме, увидимся завтра в Брюсселе, а потом в пятницу. Словом, не расстаёмся", — отметил, в свою очередь французский министр.