Киев обсудил с главой офиса МККК подготовку к обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обсудила с главой офиса Международного комитета красного креста (МККК) Аланом Эшлиманом подготовку к обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
"С руководителем офиса МККК в Украине А. Эшлиманом обсудили вопросы сопровождения процедуры освобождения заложников и ремонт пешеходного моста в Станице Луганской. Напомню, что в рамках "нормандского формата" и в минских группах мы договорились, что представители МККК и СММ ОБСЕ присутствуют при освобождении и имеют возможность пообщаться с теми, кого освобождают", — написала она на своей странице в Facebook в понедельник.
Она добавила, что Киев делает все, чтобы к новогодним и рождественским праздникам обмен пленными состоялся.