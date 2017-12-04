Депутат Рады считает, что блокирование NewsOne вредит имиджу Украины

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар считает, что блокирование и препятствие работе телеканала NewsOne несет потенциальную угрозу как репутации Украины, так и угрозу свободы слова.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал недопустимым блокирование телеканалов.

"Я категорически против, чтобы в таких условиях мы применяли сегодня силу и расшатывали ситуацию любыми способами. Потому что это потенциальные угрозы как репутации Украины, так и угрозы потенциальной свободе слова", — сказала Сюмар в эфире телеканала NewsOne в понедельник.

Также политик отметила, что комитет Верховной рады по вопросам свободы слова обсудит вопрос блокирования телеканала NewsOne в среду, 6 декабря.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.

Ранее он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.