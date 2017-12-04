РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Радикалы второй день блокируют NewsOne в Киеве, полиция не видит нарушений

Сюжет:
Блокирование здания телеканала NewsOne в Киеве (29)
17:0304.12.2017
(обновлено: 17:40 04.12.2017)
09860
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗаблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Неизвестные в камуфляжной форме второй день блокируют офис украинского информационного телеканала NewsOne в Киеве и обвиняют его руководителя в "оскорбительных высказываниях" в адрес "евромайдана". Эфирное вещание прервано не было, однако, по заявлению дирекции канала, его сотрудники вынуждены работать в условиях психологического давления.

Виктория Сюмар. Архивное фото
© Фото : Amakuha
Депутат Рады считает, что блокирование NewsOne вредит имиджу Украины
Владелец NewsOne, внефракционный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что атака на телеканал связана с его редакционной политикой – канал регулярно критикует действующую украинскую власть.

На события у редакции NewsOne уже отреагировало высшее руководство страны, президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым давление на СМИ. При этом уголовное дело по факту событий пока не возбуждено, несмотря на поданное представителями канала заявление.

Это не первый подобный случай на Украине, 4 сентября 2016 года в схожей ситуации оказался принадлежащий оппозиционеру Сергею Левочкину телеканал "Интер", офис которого подожгли неизвестные. На сегодняшний день это преступление не расследовано.

Блокада в день митинга

Офис телеканала был заблокирован на фоне прошедшего в Киеве в воскресенье митинга сторонников бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Участники акции требовали принять закон об импичменте, который бы устранил юридические препятствия для инициирования отставки Порошенко.

После завершения этой акции редакция NewsOne в воскресенье вечером распространила сообщение, что неизвестные в камуфляжной форме мешками с песком и колючей проволокой заблокировали вход и выход в офис телеканала. При этом в редакции отметили, что NewsOne был единственным телеканалом, который транслировал митинг.

Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководство NewsOne ждет реакции правозащитников на блокирование канала
В поддержку телеканала выступил Саакашвили. "Сейчас в центре Киева был самый грандиозный митинг со времен Майдана. И все каналы отказались это освещать. И единственный канал, который пускал это в прямом эфире, — это NewsOne. Сейчас под канал пришли какие-то титушки и блокируют, чтоб их наказать, чтоб NewsOne не показывал правду", — написал Саакашвили в Facebook. Позже в воскресенье вечером он приехал к зданию телеканала и вышел в эфир.

Позже участники акции у офиса NewsOne заявили в комментариях СМИ, что они не согласны с высказываниями владельца канала Мураева о погибших на "евромайдане" и информационной политикой канала. Мураев ранее на одном из телеканалов назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Радикалы заявили, что не никуда не уйдут, пока Мураев не принесет публичные извинения за свои высказывания.

По мнению владельца NewsOne, атака на телеканал связана с тем, что он вел трансляцию митинга сторонников Саакашвили, а также постоянно критикует действующую власть. Как отметил Мураев в эфире NewsOne, его телеканал — единственный, "который прикладывает максимум сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране".

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© 2017 Associated Press
Мешки с песком и колючая проволока: в Киеве радикалы заблокировали канал NewsOne

Мураев заявил, что намерен обратится за помощью из-за блокировки телеканала к еврокомиссарам и госдепартаменту США. Также телеканал обратился ко всем международным правозащитным организациям.

Мешают работе

Из-за акции радикалов работа телеканала оказалась затруднена. Как заявил в комментарии РИА Новости в понедельник исполнительный продюсер телеканала Василий Голованов, журналисты вынуждены работать в условиях психологического давления.

Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В "Оппозиционном блоке" Украины вступились за телеканал NewsOne
"В целом, ситуация нервная, поскольку это еще и психологическое давление на канал. Поскольку это же не просто люди с плакатами, которые митингуют и выступают за выполнение их требований. Это люди в балаклавах, которые жгут бочки, которые растянули колючую поволоку, поставили мешки с песком. Это в первую очередь психологическое давление", — сказал Голованов.

По его словам, сотрудники телеканала вынуждены использовать запасные входы, чтобы попасть на свои рабочие места. В начале блокировки телеканал распространил заявление, что съемочные группы не могли выезжать на съемку.

Несмотря на действия радикалов, вещание телеканала не прерывалось, хотя в воскресенье, как заявила редакция, была отменена часть эфиров. В данный момент вещание канала продолжается в обычном режиме.

Полиция не увидела нарушений

Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Акция у NewsOne является зачисткой информационного поля, заявил политолог
С самого начала акции не месте событий присутствовали представители правоохранительных органов. Представители канала заявили, что написали заявление в полицию.

Тем не менее, полиция до сих пор не возбудила уголовное дело по данному инциденту. "На данный момент – (уголовного дела – ред.) нет", — сообщила в комментарии "Укринформ" пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Она уточнила, что полиция пока не зафиксировала грубых нарушений. "Мы можем сказать, что грубых нарушений не зафиксировано. Полиция там, в частности, патрульные полицейские следят за порядком. Их задача — не допустить каких-либо радикальных действий… Материал и обращения журналистов зарегистрированы в журнале единого учета. Следственно-оперативная группа отработала место происшествия. Есть сутки для того, чтобы определиться с правовой квалификацией", — добавила Блищик.

Двойственная реакция

Реакция властей Украины на события у NewsOne оказалась неоднозначной. С одной стороны руководство страны назвало недопустимым препятствование деятельности телеканала, с другой — подвергло критике ее редакционную политику.

Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Оппозиционный блок" потребовал наказать причастных к блокированию NewsOne
В частности, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка, недопустимы", но при этом призвал компетентные органы более эффективно проводить регулирование медиапространства.

Критика политики телеканала также прозвучала в заявлении главы МВД Украины Арсена Авакова.

"Обращаюсь к протестующим: блокирование NewsOne нужно прекратить. Не стоит из негодников делать страдальцев. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей. Нацполиция примет решение… в пределах компетенции", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

При этом замглавы МВД Украины Вадим Троян предложил руководителям NewsOne и радикалам, которые его блокируют, поехать с ним в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для решения ситуации.

"Я хочу предложить поехать вместе со мной в Нацсовет. Я общался с руководителем, он нас пригласил на 15.00 (16.00 мск). Нужно общаться, потому что блокировать, захватывать и давить на канал — это не решение", — цитирует Трояна сайт телеканала NewsOne.

По информации сайта, исполнительный продюсер NewsOne Голованов согласился на это предложение.

Давление на СМИ

Ситуация у здания телеканала NewsOne в Киеве
© Youtube-канал телеканала NewsOne
Руководство украинского NewsOne заявило о давлении на журналистов канала
Эксперты и представители медиасреды подвергли действия радикалов жесткой критике.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко расценивает блокирование телеканала NewsOne в Киеве как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.

"Забрасывать вход мешками с песком, бить окна или поджигать редакцию — это прямое препятствование журналистской деятельности, давление на СМИ и угроза физической безопасности. Вдобавок наблюдаем избирательность правоохранителей — тысячи спецназовцев патрулируют правительственные кварталы. А по факту обострения ситуации под NewsOne — лишь пара патрулей", — написал Томиленко в Facebook.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил РИА Новости, что считает акцию у NewsOne "зачисткой информационного поля" перед предстоящими в 2019 году парламентскими и президентскими выборами.

Бортник считает, что атака на NewsOne, попытки властей сорвать административными методами акцию протеста сторонников Саакашвили, происходившие в последние годы атаки на другие украинские СМИ (телеканалы "Интер", "112 Украина", холдинг "Вести") и отсутствие прогресса в расследовании ряда убийств журналистов на Украине является "звеньями одной цепи".

Радикалы у заблокированного входа к зданию телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: блокаду телеканала NewsOne в Киеве устроили "не просто добровольцы"
"Фактически это попытка сбыть протестную волну, которую сегодня поднимает Саакашвили, стратегически — это зачистка информационного поля и любого альтернативного политического мнения в преддверии выборов 2019 года", — сказал Бортник. По мнению политолога, этими действиями власть фактически отказывается от политики евроинтеграции и политической поддержки Запада.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что события у NewsOne станут проверкой властей на готовностью соблюдать демократические принципы и свободу слова.

"Это очередная проверка украинской власти на готовность соблюдать демократические принципы, свободу слова. Или она будет действовать в соответствии со своими политическими интересами", — сказал Погребинский в комментарии РИА Новости.

Политолог отметил, что NewsOne был единственным каналом на украинском телевидении, который в воскресенье транслировал митинг Саакашвили. "Ясно, что это президента сильно раздражает, и он готов закрыть глаза на это. Но как поведет себя в целом власть — проверим. Я подозреваю, что она потирает руки от удовольствия", — сказал политолог.

Погребинский считает, что акция является проплаченной, и следует провести расследование, кто за ней стоит.

Глава МВД Украины Арсен Аваков
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Экс-депутат Рады о блокировании телеканала NewsOne: у Авакова – два пути
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся уголовное преследование журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене за его публикации в СМИ, а также обыск в редакции издания "Вести" в Киеве и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве в июне по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Национальный союз журналистов Украины сообщил в понедельник, что с начала 2017 года зафиксировал 85 случаев избиения представителей СМИ, пять из них — в ноябре.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗаблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена