Радикалы второй день блокируют NewsOne в Киеве, полиция не видит нарушений

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Неизвестные в камуфляжной форме второй день блокируют офис украинского информационного телеканала NewsOne в Киеве и обвиняют его руководителя в "оскорбительных высказываниях" в адрес "евромайдана". Эфирное вещание прервано не было, однако, по заявлению дирекции канала, его сотрудники вынуждены работать в условиях психологического давления.

Владелец NewsOne, внефракционный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что атака на телеканал связана с его редакционной политикой – канал регулярно критикует действующую украинскую власть.

На события у редакции NewsOne уже отреагировало высшее руководство страны, президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым давление на СМИ. При этом уголовное дело по факту событий пока не возбуждено, несмотря на поданное представителями канала заявление.

Это не первый подобный случай на Украине, 4 сентября 2016 года в схожей ситуации оказался принадлежащий оппозиционеру Сергею Левочкину телеканал "Интер", офис которого подожгли неизвестные. На сегодняшний день это преступление не расследовано.

Блокада в день митинга

Офис телеканала был заблокирован на фоне прошедшего в Киеве в воскресенье митинга сторонников бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Участники акции требовали принять закон об импичменте, который бы устранил юридические препятствия для инициирования отставки Порошенко.

После завершения этой акции редакция NewsOne в воскресенье вечером распространила сообщение, что неизвестные в камуфляжной форме мешками с песком и колючей проволокой заблокировали вход и выход в офис телеканала. При этом в редакции отметили, что NewsOne был единственным телеканалом, который транслировал митинг.

В поддержку телеканала выступил Саакашвили. "Сейчас в центре Киева был самый грандиозный митинг со времен Майдана. И все каналы отказались это освещать. И единственный канал, который пускал это в прямом эфире, — это NewsOne. Сейчас под канал пришли какие-то титушки и блокируют, чтоб их наказать, чтоб NewsOne не показывал правду", — написал Саакашвили в Facebook. Позже в воскресенье вечером он приехал к зданию телеканала и вышел в эфир.

Позже участники акции у офиса NewsOne заявили в комментариях СМИ, что они не согласны с высказываниями владельца канала Мураева о погибших на "евромайдане" и информационной политикой канала. Мураев ранее на одном из телеканалов назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Радикалы заявили, что не никуда не уйдут, пока Мураев не принесет публичные извинения за свои высказывания.

По мнению владельца NewsOne, атака на телеканал связана с тем, что он вел трансляцию митинга сторонников Саакашвили, а также постоянно критикует действующую власть. Как отметил Мураев в эфире NewsOne, его телеканал — единственный, "который прикладывает максимум сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Мешки с песком и колючая проволока: в Киеве радикалы заблокировали канал NewsOne

Мураев заявил, что намерен обратится за помощью из-за блокировки телеканала к еврокомиссарам и госдепартаменту США. Также телеканал обратился ко всем международным правозащитным организациям.

Мешают работе

Из-за акции радикалов работа телеканала оказалась затруднена. Как заявил в комментарии РИА Новости в понедельник исполнительный продюсер телеканала Василий Голованов, журналисты вынуждены работать в условиях психологического давления.

"В целом, ситуация нервная, поскольку это еще и психологическое давление на канал. Поскольку это же не просто люди с плакатами, которые митингуют и выступают за выполнение их требований. Это люди в балаклавах, которые жгут бочки, которые растянули колючую поволоку, поставили мешки с песком. Это в первую очередь психологическое давление", — сказал Голованов.

По его словам, сотрудники телеканала вынуждены использовать запасные входы, чтобы попасть на свои рабочие места. В начале блокировки телеканал распространил заявление, что съемочные группы не могли выезжать на съемку.

Несмотря на действия радикалов, вещание телеканала не прерывалось, хотя в воскресенье, как заявила редакция, была отменена часть эфиров. В данный момент вещание канала продолжается в обычном режиме.

Полиция не увидела нарушений

С самого начала акции не месте событий присутствовали представители правоохранительных органов. Представители канала заявили, что написали заявление в полицию.

Тем не менее, полиция до сих пор не возбудила уголовное дело по данному инциденту. "На данный момент – (уголовного дела – ред.) нет", — сообщила в комментарии "Укринформ" пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Она уточнила, что полиция пока не зафиксировала грубых нарушений. "Мы можем сказать, что грубых нарушений не зафиксировано. Полиция там, в частности, патрульные полицейские следят за порядком. Их задача — не допустить каких-либо радикальных действий… Материал и обращения журналистов зарегистрированы в журнале единого учета. Следственно-оперативная группа отработала место происшествия. Есть сутки для того, чтобы определиться с правовой квалификацией", — добавила Блищик.

Двойственная реакция

Реакция властей Украины на события у NewsOne оказалась неоднозначной. С одной стороны руководство страны назвало недопустимым препятствование деятельности телеканала, с другой — подвергло критике ее редакционную политику.

В частности, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка, недопустимы", но при этом призвал компетентные органы более эффективно проводить регулирование медиапространства.

Критика политики телеканала также прозвучала в заявлении главы МВД Украины Арсена Авакова.

"Обращаюсь к протестующим: блокирование NewsOne нужно прекратить. Не стоит из негодников делать страдальцев. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей. Нацполиция примет решение… в пределах компетенции", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

При этом замглавы МВД Украины Вадим Троян предложил руководителям NewsOne и радикалам, которые его блокируют, поехать с ним в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для решения ситуации.

"Я хочу предложить поехать вместе со мной в Нацсовет. Я общался с руководителем, он нас пригласил на 15.00 (16.00 мск). Нужно общаться, потому что блокировать, захватывать и давить на канал — это не решение", — цитирует Трояна сайт телеканала NewsOne.

По информации сайта, исполнительный продюсер NewsOne Голованов согласился на это предложение.

Давление на СМИ

Эксперты и представители медиасреды подвергли действия радикалов жесткой критике.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко расценивает блокирование телеканала NewsOne в Киеве как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.

"Забрасывать вход мешками с песком, бить окна или поджигать редакцию — это прямое препятствование журналистской деятельности, давление на СМИ и угроза физической безопасности. Вдобавок наблюдаем избирательность правоохранителей — тысячи спецназовцев патрулируют правительственные кварталы. А по факту обострения ситуации под NewsOne — лишь пара патрулей", — написал Томиленко в Facebook.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил РИА Новости, что считает акцию у NewsOne "зачисткой информационного поля" перед предстоящими в 2019 году парламентскими и президентскими выборами.

Бортник считает, что атака на NewsOne, попытки властей сорвать административными методами акцию протеста сторонников Саакашвили, происходившие в последние годы атаки на другие украинские СМИ (телеканалы "Интер", "112 Украина", холдинг "Вести") и отсутствие прогресса в расследовании ряда убийств журналистов на Украине является "звеньями одной цепи".

"Фактически это попытка сбыть протестную волну, которую сегодня поднимает Саакашвили, стратегически — это зачистка информационного поля и любого альтернативного политического мнения в преддверии выборов 2019 года", — сказал Бортник. По мнению политолога, этими действиями власть фактически отказывается от политики евроинтеграции и политической поддержки Запада.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что события у NewsOne станут проверкой властей на готовностью соблюдать демократические принципы и свободу слова.

"Это очередная проверка украинской власти на готовность соблюдать демократические принципы, свободу слова. Или она будет действовать в соответствии со своими политическими интересами", — сказал Погребинский в комментарии РИА Новости.

Политолог отметил, что NewsOne был единственным каналом на украинском телевидении, который в воскресенье транслировал митинг Саакашвили. "Ясно, что это президента сильно раздражает, и он готов закрыть глаза на это. Но как поведет себя в целом власть — проверим. Я подозреваю, что она потирает руки от удовольствия", — сказал политолог.

Погребинский считает, что акция является проплаченной, и следует провести расследование, кто за ней стоит.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся уголовное преследование журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене за его публикации в СМИ, а также обыск в редакции издания "Вести" в Киеве и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве в июне по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Национальный союз журналистов Украины сообщил в понедельник, что с начала 2017 года зафиксировал 85 случаев избиения представителей СМИ, пять из них — в ноябре.

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