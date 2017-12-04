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Опрос показал, как украинцы относятся к реформам в стране

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (72)
16:5504.12.2017
(обновлено: 16:58 04.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве. Архивное фотоФлаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Почти 40% украинцев не верят в успех реформ в стране и 42% считают, что не сделано ничего из необходимых изменений, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, обнародованные в понедельник.

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© РИА Новости / Михаил Палинчак
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После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны объявило о масштабном плане реформ. В начале декабря глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что Украине за последние четыре года удалось достичь больших успехов в вопросе макрофинансовой стабилизации. В частности, сокращения бюджетного дефицита, стабилизации национальной валюты. Он также отметил успехи Киева в вопросе пенсионной реформы, реформы системы здравоохранения, образования.

"Подавляющее большинство украинцев не верит в успешность реформ: убеждены в успехе 5%, еще 22% в целом верят, однако с определенными сомнениями, 27% уже не верят, однако доля надежды еще есть, а 40% не верят в успех реформ совсем", — говорится в исследовании.

Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
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По данным соцопроса, прогресс реформ в общественном мнении оценивается очень низко: 41% населения считают, что вообще не было сделано ничего, еще 35% — сделано 10% от необходимого. Десять процентов украинцев считают, что сделано не более трети, 0,5% — не более половины, только 0,4% ответили, что большая часть необходимых реформ уже сделана.

"Менее трети украинцев — 28% — готовы терпеть снижение уровня собственной жизни ради конечного успеха реформ (из них 7% готовы терпеть столько, сколько нужно, а 21% — не более года). Зато 37% не могут терпеть дальше, потому что их материальное положение невыносимо уже сейчас, а 30% — потому что не верят в успех реформ", — следует из результатов исследования.

По данным социологической службы, иерархия важнейших для Украины реформ три года подряд стабильна: важнейшей является антикоррупционная реформа — так считают почти 60% населения. Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты, реформа органов правопорядка, люстрация чиновников, реформа армии.

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© РИА Новости / Александр Демьянчук
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"Однако из всех этих относительно успешными были признаны лишь пенсионная реформа (9%), образовательная реформа (5%) и реформирования армии (5%). Ни одной успешной реформы не указали 77% населения", — говорится в исследовании. В то же время отмечается низкая осведомленность граждан Украины о тех реформах, которые недавно были приняты.

Опрос проводился фондом совместно с Киевским международным институтом социологии с 23 октября по 5 ноября. Были опрошены 1614 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

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