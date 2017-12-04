Опрос показал, как украинцы относятся к реформам в стране

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Почти 40% украинцев не верят в успех реформ в стране и 42% считают, что не сделано ничего из необходимых изменений, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, обнародованные в понедельник.
"Подавляющее большинство украинцев не верит в успешность реформ: убеждены в успехе 5%, еще 22% в целом верят, однако с определенными сомнениями, 27% уже не верят, однако доля надежды еще есть, а 40% не верят в успех реформ совсем", — говорится в исследовании.
"Менее трети украинцев — 28% — готовы терпеть снижение уровня собственной жизни ради конечного успеха реформ (из них 7% готовы терпеть столько, сколько нужно, а 21% — не более года). Зато 37% не могут терпеть дальше, потому что их материальное положение невыносимо уже сейчас, а 30% — потому что не верят в успех реформ", — следует из результатов исследования.
По данным социологической службы, иерархия важнейших для Украины реформ три года подряд стабильна: важнейшей является антикоррупционная реформа — так считают почти 60% населения. Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты, реформа органов правопорядка, люстрация чиновников, реформа армии.
Опрос проводился фондом совместно с Киевским международным институтом социологии с 23 октября по 5 ноября. Были опрошены 1614 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.