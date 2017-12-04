МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министерство обороны России обнародовало снимки двух объектов, обнаруженных на дне Тихого океана при поиске пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан". Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте ведомства.

Речь идет о рыболовецком траулере и бетонном блоке. Специалисты их обследовали.

Специалисты #ВМФ РФ продолжают исследование аномалий рельефа дна в районе поиска пропавшей подлодки "Сан Хуан". С помощью подводного аппарата "Пантера плюс" обнаружили и обследовали 2 объекта, классифицированые как рыболовецкий траулер и бетонный блок https://t.co/y1aBZjMPLN pic.twitter.com/EVVNoGW7xP — Минобороны России (@mod_russia) 4 декабря 2017 г.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. В момент последнего сеанса экипаж сообщил об аварии.

На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Сообщалось о взрыве, который может быть связан с исчезновением судна.

По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины спасательную операцию прекратили, но поиск самой субмарины продолжается. В операции участвуют российские военные моряки.