КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян предложил руководителям украинского телеканала NewsOne и радикалам, которые его блокируют, поехать с ним в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для решения ситуации.
"Я хочу предложить поехать вместе со мной в Нацсовет. Я общался с руководителем, он нас пригласил на 15.00 (16.00 мск). Нужно общаться, потому что блокировать, захватывать и давить на канал — это не решение", — цитирует Трояна сайт телеканала NewsOne.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.