КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян предложил руководителям украинского телеканала NewsOne и радикалам, которые его блокируют, поехать с ним в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для решения ситуации.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова. NewsOne попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

"Я хочу предложить поехать вместе со мной в Нацсовет. Я общался с руководителем, он нас пригласил на 15.00 (16.00 мск). Нужно общаться, потому что блокировать, захватывать и давить на канал — это не решение", — цитирует Трояна сайт телеканала NewsOne.

По информации сайта телеканала, исполнительный продюсер NewsOne Василий Голованов согласился на это предложение.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.