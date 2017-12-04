На Украине по иску Медведчука заведут дело на журналистов "Радио Свобода"

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Суд обязал Национальную полицию Украины начать уголовное производство в отношении журналистов "Радио Свобода", которые якобы незаконно собирали и распространяли конфиденциальную информацию относительно представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука и членов его семьи, сообщила пресс-служба движения в понедельник.
"Учитывая то, что, согласно украинскому законодательству, сбор и распространение информации допускаются только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, а Виктор Медведчук таким лицом не является… суд признал неправомерным бездействие Национальной полиции Украины и обязал внести сведения в ЕРДР", — говорится в сообщении.
"Невзирая на все старания этих, по существу, антиукраинских сил, вышеуказанным провокационным, преступным действиям теперь будет дана надлежащая правовая оценка, а виновные лица понесут предусмотренное законом наказание", — заявили в движении "Украинский выбор — право народа".
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