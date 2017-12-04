На Украине по иску Медведчука заведут дело на журналистов "Радио Свобода"

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Суд обязал Национальную полицию Украины начать уголовное производство в отношении журналистов "Радио Свобода", которые якобы незаконно собирали и распространяли конфиденциальную информацию относительно представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука и членов его семьи, сообщила пресс-служба движения в понедельник.

По информации "Украинского выбора" в начале ноября Медведчук подал в полицию заявление об уголовном правонарушении, а именно по факту незаконного сбора журналистами "Радио Свобода", использования и распространения конфиденциальной информации относительно него и членов его семьи. Однако, несмотря на приведенные в заявлении доводы и юридически аргументированную позицию, Национальная полиция так и не внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о совершении правонарушения, после чего Медведчук обратился в суд.

"Учитывая то, что, согласно украинскому законодательству, сбор и распространение информации допускаются только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, а Виктор Медведчук таким лицом не является… суд признал неправомерным бездействие Национальной полиции Украины и обязал внести сведения в ЕРДР", — говорится в сообщении.

В движении отмечают, что данное судебное решение имеет принципиальное значение, поскольку оно вынесено в условиях "непрекращающегося информационного прессинга", осуществляемого журналистами "Радио Свобода" и ряда других радикальных сил с целью дискредитации Медведчука и срыва освобождения украинских граждан, находящихся в ДНР и ЛНР, а также в Российской Федерации.

"Невзирая на все старания этих, по существу, антиукраинских сил, вышеуказанным провокационным, преступным действиям теперь будет дана надлежащая правовая оценка, а виновные лица понесут предусмотренное законом наказание", — заявили в движении "Украинский выбор — право народа".

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