В Гондурасе завершился подсчет голосов на президентских выборах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Верховный избирательный суд Гондураса закончил подсчет голосов на президентских выборах, но официально его итоги будут объявлены позже.

Задержка с публикацией итогов выборов вызвала широкие протесты по всей стране, их жертвами стали уже семь человек. На выходных власти приостановили действие конституционных гарантий прав граждан и ввели комендантский час.

Окончательный подсчет оставшихся более 1 тысячи избирательных актов шел в присутствии представителей обоих кандидатов в президенты и международных наблюдателей.

"Спасибо всем, кто участвовал в процессе специального подсчета, мы информируем их, что закончили пересчет актов", — заявил председатель избирательного суда Давид Матаморос.

По данным суда, действующий президент Хуан Орландо Эрнандес после подсчета 99,96% бюллетеней набрал 42,98% голосов, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла получил 41,39%.

По словам Матамороса, официально победитель выборов будет объявлен позднее, когда будет представлена декларация со стороны парламентариев.