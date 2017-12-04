В Гондурасе завершился подсчет голосов на президентских выборах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Верховный избирательный суд Гондураса закончил подсчет голосов на президентских выборах, но официально его итоги будут объявлены позже.
Окончательный подсчет оставшихся более 1 тысячи избирательных актов шел в присутствии представителей обоих кандидатов в президенты и международных наблюдателей.
"Спасибо всем, кто участвовал в процессе специального подсчета, мы информируем их, что закончили пересчет актов", — заявил председатель избирательного суда Давид Матаморос.
По данным суда, действующий президент Хуан Орландо Эрнандес после подсчета 99,96% бюллетеней набрал 42,98% голосов, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла получил 41,39%.
По словам Матамороса, официально победитель выборов будет объявлен позднее, когда будет представлена декларация со стороны парламентариев.