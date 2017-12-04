Суд в Киеве разрешил заочное расследование дела против депутата Госдумы

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Суд в Киеве предоставил разрешение на проведение заочного расследования дела в отношении зампредседателя комитета Госдумы РФ по СНГ Константина Затулина, подозреваемого в "посягательстве на территориальную целостность Украины", сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.
"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киев от 01.12.2017 удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования", — говорится в сообщении.