Суд в Киеве разрешил заочное расследование дела против депутата Госдумы

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Суд в Киеве предоставил разрешение на проведение заочного расследования дела в отношении зампредседателя комитета Госдумы РФ по СНГ Константина Затулина, подозреваемого в "посягательстве на территориальную целостность Украины", сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Генпрокуратура Украины подозревает Затулина в совершении в период февраля-марта 2014 года уголовных правонарушений, "связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны". По данным ведомства, Затулин в сентябре 2017 года был объявлен в государственный розыск, позже суд дал разрешение на его задержание.

"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киев от 01.12.2017 удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования", — говорится в сообщении.