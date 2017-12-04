Адвокат Януковича принес в суд бутылки, похожие на "коктейли Молотова"

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк принес на заседание Печерского районного суда Киева, в котором слушается ходатайство прокуратура о заочном досудебном расследовании дела о преступления против участников "майдана", деревянные биты, брусчатку и стеклянные бутылки с запалом в виде тряпки, похожие на "коктейли Молотова" сообщает телеканал "112 Украина".

По словам адвоката, таким образом он пытается продемонстрировать, что протест на Майдане не был мирным. В судебном заседании объявлен перерыв, так как судьи посчитали, что данные предметы могут оказаться опасными и вызвали полицию.

"Это вещественные доказательства, которые в течение всего времени называли средствами мирного процесса… Будем просить провести небольшой эксперимент, по согласию прокуроров", — заявил судья.

Прокуроры вызвали в суд полицию. Как заявил Сердюк, это материалы, которые он должен использовать в суде, чтобы продемонстрировать, что протест на Майдане мирным не был.

Прокуроры настаивают, что это нарушение и эти предметы могут представлять угрозу и давление на суд. Они добавляют, что "эти вещи – не те, что были на Майдане в 2014 году", сообщила корреспондент телеканала.

Ранее Оболонский районный суд Киева приступил к рассмотрению дела Януковича по обвинению в госизмене. Параллельно расследуется дело против экс-президента, которого подозревают в причастности к разгону "евромайдана".