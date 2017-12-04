Минобороны Украины предложило заменить мясо в пайках солдат на сухое молоко

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министерство обороны Украины предложило внести изменения в список продуктов для пайков ВСУ и других военных формирований, сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Предлагается внести в паек альтернативные продукты "в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности". В частности, документ предусматривает замену мяса первой категории (говядина, свинина, баранина, телятина) на "молоко сухое, сухую простоквашу и кисломолочные продукты".

Эксперты уже раскритиковали проект, отметив, что некоторые его положения "недостаточны для понимания". По мнению специалистов, подобные изменения могут привести к снижению калорийности и сбалансированности норм питания, тем самым подорвать моральный дух в армии и создать социальную напряженность среди личного состава.