Минобороны Украины предложило заменить мясо в пайках солдат на сухое молоко

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министерство обороны Украины предложило внести изменения в список продуктов для пайков ВСУ и других военных формирований, сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Эксперты уже раскритиковали проект, отметив, что некоторые его положения "недостаточны для понимания". По мнению специалистов, подобные изменения могут привести к снижению калорийности и сбалансированности норм питания, тем самым подорвать моральный дух в армии и создать социальную напряженность среди личного состава.