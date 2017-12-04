В ходе боев в Сане в ночь на понедельник погибли 125 человек, сообщил МККК

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Боевые столкновения в Сане в ночь на понедельник унесли жизни 125 человек, 238 человек получили ранения, сообщила РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк.

"В Сане ночью произошли самые сильные столкновения за последнюю неделю. Насилие унесло жизни 125 человек, ранено 238 человек", — сказала она.

По словам Исюк, больницы, с которыми работает МККК, приняли у себя 53% пострадавших. В настоящий момент МККК внимательно отслеживает ситуацию в Сане и вдет переговоры со всеми сторонами конфликта, чтобы получить гарантии неприкосновенности и защиты для мирных жителей и своих сотрудников.

Представитель МККК отметила, что сотрудники комитета в Йемене не могут даже передать в больницы лекарства, так как медикаменты находятся на складах, к которым нет доступа. Тем не менее, МККК все же предоставит по 20 тысяч литров топлива для работы больниц Аль Жумхури и Аль Кувейт.