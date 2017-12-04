Опрос показал, кто может получить большинство на выборах в Каталонии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Партии, выступающие за независимость Каталонии, не получат абсолютного большинства на выборах в региональный парламент, которые пройдут 21 декабря, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Центра социологических исследований (CIS), опубликованные в понедельник.
Таким образом, партии, отстаивающие идею независимости Каталонии, могут рассчитывать на 66-67 мандатов. Для абсолютного большинства в 135-местном парламенте необходимо 68 кресел. Напротив, партии, отстаивающие территориальную целостность Испании, получат в общем 52,9% голосов, или 69 мандатов.
По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного конституционным судом Испании незаконным, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе Пучдемона, роспуске регионального парламента и досрочных выборах 21 декабря.
Испанский суд 2 ноября поместил восьмерых бывших членов правительства Каталонии, в том числе Жункераса, под стражу без права выхода под залог. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.
Опрос проводился с 23 по 27 ноября, в нем приняли участие 3 тысячи человек.