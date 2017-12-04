Опрос показал, кто может получить большинство на выборах в Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (452)

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Партии, выступающие за независимость Каталонии, не получат абсолютного большинства на выборах в региональный парламент, которые пройдут 21 декабря, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Центра социологических исследований (CIS), опубликованные в понедельник.

Согласно опросу, блок "Вместе за Каталонию" (его возглавляет экс-глава женералитета Карлес Пучдемон) наберет 16,9% голосов и получит 25-26 мандатов, "Левые республиканцы Каталонии" (их ведет бывший замглавы каталонского правительства Ориол Жункерас) получат 20,8% (32 мандата), леворадикальная "Кандидатура народного единства" — 6,7% (девять депутатов).

Таким образом, партии, отстаивающие идею независимости Каталонии, могут рассчитывать на 66-67 мандатов. Для абсолютного большинства в 135-местном парламенте необходимо 68 кресел. Напротив, партии, отстаивающие территориальную целостность Испании, получат в общем 52,9% голосов, или 69 мандатов.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного конституционным судом Испании незаконным, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе Пучдемона, роспуске регионального парламента и досрочных выборах 21 декабря.

Испанский суд 2 ноября поместил восьмерых бывших членов правительства Каталонии, в том числе Жункераса, под стражу без права выхода под залог. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.

Опрос проводился с 23 по 27 ноября, в нем приняли участие 3 тысячи человек.