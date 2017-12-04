Швейцарский фотограф потребовал компенсацию от Нацбанка Казахстана

АСТАНА, 4 дек – РИА Новости. Швейцарский фотограф Марсель Буркард написал письма в Национальный банк Казахстана и посольство республики в Берне об использовании его работы на банкноте в 500 тенге. О намерении защитить свои авторские права Буркард рассказал Sputnik Казахстан.

"Конечно, с одной стороны, я очень горд, что моя фотография попала на одну из банкнот Казахстана. Но я считаю некорректным, что дизайнер получил деньги, использовав мою фотографию", — заявил швейцарец, отметив, что казахстанский Нацбанк это отрицает.

По словам Буркарда, фотографию чайки, прославившуюся на весь Казахстан, он сделал в Швейцарии в 2005 году у побережья озера Тун. При этом он утверждает, что не является профессиональным фотографом.

"Я не хочу судиться с Казахстаном − считаю, что это прекрасная страна. Что касается получения денег от использования фото, то я этого не хочу. Но надеюсь, что мне положена компенсация. В конце концов, дизайнер получил деньги за мою работу", — добавил Буркард.

Фотограф отметил, что в качестве компенсации будет рад получить красивый сертификат с признанием использования его снимка с прикрепленным изображением банкноты.

"В Казахстане я никогда не был. Но теперь, когда моя фотография на банкноте, я подумываю насчет поездки в эту страну", — поделился он.

Маленькая птица наделала много шума в Казахстане после появления купюры номиналом в 500 тенге. Национальный банк презентовал "пятисотку", на которой над Каспийским морем мирно кружат чайки, однако внимательные казахстанцы заметили ее сходство с изображением из Википедии.

Фотография Буркарда находится в Википедии с указанием копирайта: CC BY-SA 2.0 DE, который дает право копировать и распространять материал на любом носителе и в любом формате. Более того, он дает возможность создавать производные материалы, опираясь на изображение, в любых целях, в том числе и коммерческих. При этом обязательным является указание авторства и предоставление ссылки на лицензию.

Национальный банк не стал отрицать, что фотография из интернета могла быть использована художником. В ведомстве уверили, что на разработку дизайна банкноты специальные средства не выделялись.

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