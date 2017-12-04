ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Россия могла бы помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, считает посол Франции в России Сильви Берманн.

"Думаю, северокорейский конфликт более сложный, так как там есть элемент неожиданности. Это касается и США, и КНДР. Считается, что Китай имеет влияние на Северную Корею. Я была послом в Китае. Эта страна имеет все меньше влияния на Северную Корею. Если Южная Корея примет меры для решения вопроса, в Северной Корее будет внутренний взрыв. Будет много беженцев. Возникнет необходимость отправки солдат США. Мы не за это", — сказала Берманн на лекции в Уральском федеральном университете.

"Президент Франции может договориться с президентом России, и Россия поможет нам выйти из тупика, как мне кажется", — сказала Берманн на лекции в Уральском федеральном университете.

КНДР на прошлой неделе провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, эта ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

В ответ на пуски КНДР Южная Корея провела свои собственные ракетные пуски в сторону Японского моря на расстояние, способное покрыть огневые позиции северян. В понедельник, 4 декабря, на фоне ракетных испытаний в КНДР США и Южная Корея начали военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории, в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.