Суд огласит решение по вопросу о выдаче Пучдемона Испании 14 декабря

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (452)

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Судебное решение о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономии будет обнародовано 14 декабря, сообщили журналистам их адвокаты.

"Решение будет обнародовано 14 декабря", — сказал журналистам один из адвокатов.

Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают до 30 лет тюремного заключения.

Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают до 30 лет тюремного заключения.

Как сообщил РИА Новости источник в адвокатском корпусе, в понедельник в ходе второго тура слушаний в совещательной палате суда первой инстанции Брюсселя прокурор вновь призвал удовлетворить запрос об экстрадиции Пучдемона и четырех других экс-министров. Со своей стороны адвокаты изложили суду доводы против их выдачи Испании, настаивая на том, что выдвинутые обвинения продиктованы политическими мотивами, и Пучдемон и его коллеги не подлежат выдаче испанскому правосудию.

В ходе первой аудиенции 17 ноября в совещательной палате суда прокуратура Брюсселя потребовала удовлетворить ордер арест, выданный Испанией. Если суд примет такое решение, Пучдемон и другие четыре экс-министра имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

"С большой долей вероятности можно сказать, что Пучдемон встретит новогодние праздники в Брюсселе", — сказал собеседник агентства.