Суд огласит решение по вопросу о выдаче Пучдемона Испании 14 декабря

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Судебное решение о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономии будет обнародовано 14 декабря, сообщили журналистам их адвокаты.
"Решение будет обнародовано 14 декабря", — сказал журналистам один из адвокатов.
Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают до 30 лет тюремного заключения.
Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают до 30 лет тюремного заключения.
В ходе первой аудиенции 17 ноября в совещательной палате суда прокуратура Брюсселя потребовала удовлетворить ордер арест, выданный Испанией. Если суд примет такое решение, Пучдемон и другие четыре экс-министра имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.
"С большой долей вероятности можно сказать, что Пучдемон встретит новогодние праздники в Брюсселе", — сказал собеседник агентства.