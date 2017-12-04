Суд в Киеве продолжил заседание по делу против Януковича о госизмене

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил заседание по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, при участии нового госадвоката.

Ранее частная адвокатская фирма, представляющая интересы Януковича, заявила о выходе из процесса по желанию подзащитного. Экс-президент заявил, что отозвал своих адвокатов, поскольку "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. Януковичу был назначен новый госадвокат Максим Герасько, который 25 октября по решению суда был отстранен от дела, из-за "непрофессиональности и отсутствия квалификации". После этого защищать Януковича было поручено четвертому адвокату — Игорю Ляшенко.

"Судебное заседание… объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.