"Дайте проехать!" Ляшко прокатился по ресторану на велосипеде

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в день своего 45-летия проехался по ресторану на велосипеде. Видео депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

Во время торжества Ляшко получил в подарок велосипед и тут же решил его опробовать. Парламентарий не стал покидать помещение и поехал прямо через толпу, невзирая на находящихся в зале ресторана людей. Некоторым гостям пришлось в спешке расступиться.

"Я раньше чего такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было!" Мне сегодня 45. Спасибо всем, кто написал, позвонил и пришел поздравить. Вы сделали мой день рождения настоящим праздником!" — написал парламентарий в социальной сети.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, что Ляшко передвигается по Киеву в кортеже из трех автомобилей. В одной из машин ездит сам парламентарий, вторая предназначена для его охранников, а третья – для сопровождающих.

Против Ляшко возбуждено дело о незаконном обогащении. Сам депутат назвал его "политическим заказом".