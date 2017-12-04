Вакансия тренера по биатлону стала самой высокооплачиваемой в Белоруссии

МИНСК, 4 дек – РИА Новости. В Белоруссии открыта вакансия тренера национальной сборной по биатлону с зарплатой от 21 тысячи рублей (около 10, 5 тысяч долларов), сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на данные республиканского банка вакансий Минтруда. Это самая высокооплачиваемая вакансия на сегодня.

Всего в республике открыты 55 169 вакансий, число резюме в банке ведомства – меньше в десять раз.

Из всех предложений работы лишь 1 898, или 3,4%, обещают зарплату от тысячи рублей (около 500 долларов) и выше — это уровень, которого белорусские власти планируют достичь в среднем по стране по итогам нынешнего года.

В числе трех самых высокооплачиваемых вакансий — IT-специалист, директор для компании на зарплату от 21 тысячи рублей. Требования к соискателю: опыт в IT от десяти лет, владение SCRUM и Canban, а также свободное знание английского и нидерландского языков.

Третья по уровню зарплаты вакансия — инженер с опытом работы от семи лет, в том числе за пределами Белоруссии. Требуется свободное владение английским. Зарплату обещают от 17,7 тысячи рублей (около 9 тысяч долларов).

В социальной сфере оклады заметно ниже. Так, тысячу рублей и выше обещают лишь учителю — носителю иностранного языка с опытом работы в международных школах. От 500 долларов и выше готовы платить врачам, самая высокая зарплата — у рентгенолога в столичную больницу, от 1074 рублей (около 540 долларов).

Как заявила глава Минтруда Ирина Костевич, средняя зарплата в бюджетной сфере в следующем году составит не менее 700 рублей, то есть порядка 350 долларов по нынешнему курсу. В среднем же по Белоруссии президент Александр Лукашенко потребовал довести уровень доходов до пятисот долларов, однако, как отмечает Sputnik, пока чиновники не выполняют прогнозные показатели по росту заработных плат.

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