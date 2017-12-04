Руководство NewsOne ждет реакции правозащитников на блокирование канала

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne ждет реакции от международных правозащитных организаций и посольств на блокирование его здания радикалами, заявил в понедельник исполнительный продюсер телеканала Василий Голованов.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом".

Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова. NewsOne попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Ранее в понедельник Мураев заявил, что намерен обратиться к еврокомиссарам и госдепартаменту США из-за блокирования радикалами здания телеканала.

"Мы обратились ко всем международным правозащитным организациям, посольствам и ждем реакцию", — заявил Голованов в эфире телеканала NewsOne.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.